È morto Gianni Bellan, aveva solo 57 anni

Profondo cordoglio a Vigliano Biellese e nella nostra provincia per la scomparsa di Gianni Bellan, morto nei giorni scorsi all’età di 57 anni.

Addio a Gianni Bellan, lascia il papà, la figlia e il nipotino

Ad annunciarne la scomparsa sono stati il papà Mario, la figlia Arianna con Andrea e il piccolo Leonardo, il fratello Massimiliano con la moglie Susy, la sorella Etiana con il marito Alessandro, le nipoti Valeria e Benedetta con le rispettive famiglie, l’affezionata Cristina.

La salma di Gianni Bellan si trova attualmente nella sala commiato Bonino a Valdengo, dove sarà possibile rendergli visita nei seguenti orari: 8,30-12 e 14,30-18.

Oggi il rosario, domani il funerale

La veglia di preghiera è in programma oggi, mercoledì 8 aprile, alle 18,30, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio a Vigliano Biellese.

Il funerale sarà invece celebrato alle 15 di domani, giovedì 9 aprile, sempre nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio, dove amici e familiari si stringeranno in un ultimo abbraccio per dirgli addio.

Dopo la funzione religiosa, il feretro proseguirà verso il tempio crematorio.

Nonostante il momento di grande dolore, la famiglia ha voluto esprimere pubblicamente un particolare ringraziamento a tutto il personale del pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per le amorevoli cure prestate.

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