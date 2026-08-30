È morta la centenaria Ivonne Perozzo

Circondata dall’affetto dei suoi cari si è spenta domenica scorsa Ivonne Perozzo, vedova Battaglin. Il suo cuore ha cessato di battere alla veneranda età di cento anni. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Valle Mosso martedì.

Addio alla centenaria Ivonne Perozzo

La donna aveva festeggiato il suo secolo di vita lo scorso novembre.

Viveva a casa con la sua famiglia con la quale aveva condiviso anche l’importante traguardo.

Per l’occasione della grande festa erano presenti anche i nipoti con cui nonna Ivonne ha avuto sempre un gran bel rapporto.

Davvero tanti sono i messaggi di cordoglio giunti ai suoi cari in questi giorni, gesti di puro affetto che testimoniano quanto bene la circondava.

Ivonne ha lasciato nel profondo dolore la figlia Armida con il marito Bruno Gilardino, il nipote Davide con Valentina e l’amata Bianca.

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