Due giovani investiti sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, in via Bertodano, di fronte alla gelateria Mag.

Due giovani investiti sulle strisce pedonali

Intorno alle 18 i ragazzi stavano attaversando la strada, appunto sulle strisce pedonali, probabilmente dopo aver fatto una passeggiata in centro. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto, quel che si sa è che una macchina non si è fermata per farli passare e li ha investiti.

Non è dato sapere se si sia trattato di un momento di disattenzione dell’automobilista oppure se di un malfunzionamento del mezzo. E’ ovvio però come ad avere la peggio siano stati i pedoni.

Subito i passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, per i rilievi del caso, e un’ambulanza del 118. Soccorsi dal personale medico, i due giovani sono stati ricoverati in codice giallo.

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