Attualità
Tragedia: muore a 34 anni investito dal treno
Tragedia sui binari
Tragedia: muore a 34 anni investito dal treno.
Tragedia domenica 1 novembre, a Parabiago, nell’Alto Milanese. Marco Grimoldi, 34 anni, residente a San Giorgio su Legnano, è morto dopo essere stato travolto da un treno in prossimità del passaggio a livello di via Cesare Battisti. L’incidente si è verificato poco prima delle 8, lungo la linea ferroviaria che collega Milano con Gallarate e prosegue verso il Varesotto.
L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, con l’invio sul posto di personale sanitario e delle forze dell’ordine. Le condizioni del trentaquattrenne sono apparse purtroppo disperate fin dai primi momenti. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.
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