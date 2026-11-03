Tragedia: muore a 34 anni investito dal treno.

Tragedia domenica 1 novembre, a Parabiago, nell’Alto Milanese. Marco Grimoldi, 34 anni, residente a San Giorgio su Legnano, è morto dopo essere stato travolto da un treno in prossimità del passaggio a livello di via Cesare Battisti. L’incidente si è verificato poco prima delle 8, lungo la linea ferroviaria che collega Milano con Gallarate e prosegue verso il Varesotto.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, con l’invio sul posto di personale sanitario e delle forze dell’ordine. Le condizioni del trentaquattrenne sono apparse purtroppo disperate fin dai primi momenti. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Al momento rimangono ancora diversi interrogativi su quanto avvenuto. Le indagini sono affidate alla polizia ferroviaria di Milano, che dovrà stabilire come il trentaquattrenne sia finito sulla traiettoria del convoglio. Non è ancora stata chiarita la natura dell’investimento

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