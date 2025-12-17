Due auto escono di strada a causa dell’asfalto scivoloso

Strada ghiacciata e auto fuori controllo nella mattinata di domenica 14 dicembre, a Valdilana, in frazione Trivero, dove un tratto in discesa si è trasformato in una insidia per gli automobilisti. A causa delle condizioni dell’asfalto reso scivoloso dalla brina, due vetture sono uscite dalla carreggiata, finendo contro muretti e ringhiere a margine della strada.

L’uscita di strada è avvenuta in modo autonomo e, fortunatamente, non si registrano feriti gravi, anche se i danni ai mezzi e alle strutture lungo la carreggiata sono stati evidenti.

Intervento dei carabinieri di Coggiola

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Coggiola, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità, insieme a un tecnico della Provincia, ente titolare del tratto di strada, er una valutazione tecnica delle condizioni della strada e delle opere danneggiate. Presente anche il sindaco di Valdilana, che ha effettuato un sopralluogo per monitorare la situazione. Lo riporta Notizia Oggi

