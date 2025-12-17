Schianto tra auto e moto a Vigliano: centauro in codice giallo.

Schianto tra auto e moto a Vigliano: centauro in codice giallo

Incidente stradale in via Marconi a Vigliano: un’auto e una moto si sono scontrate, con il motociclista rimasto ferito e soccorso in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari e la polizia locale di Vigliano per i rilievi e la gestione del traffico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook