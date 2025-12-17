Mail con false accuse di pedopornografia: «Attenzione, sono truffe».

Stanno circolando mail che accusano di aver consultato materiali pedopornografici on line e invitano a scaricare documenti allegati. Non fatelo: anche se il mittente sembra essere il ministero o l’Arma, si tratta di una truffa. A lanciare l’allarme sono proprio i carabinieri: «Queste mail – spiegano dal comando provinciale – devono essere cestinate. L’Arma non invia mai tale tipo di mail, né alcuna richiesta di essere a sua volta contattata. Prima di qualsiasi azione e per ogni dubbio rivolgersi sempre al 112».

