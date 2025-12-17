Come da tradizione torna l’albero di Natale che porta “luce ”in ospedale.

AttualitàBiella
Avis: “Non è solo un albero: per noi dona calore e un po’ di gioia alle persone che lo vedono passando”
«Non è solo un albero: per noi è una luce che porta calore e un po’ di gioia alle persone che lo vedono passando. Non mi riferisco solo ai pazienti ricoverati, ma anche ai loro familiari e a tutto il personale sanitario».
Non ha dubbi Giovanni Bertoglio, 27 anni, biellese, quando spiega cosa rappresenti per lui – e, più in generale, per Avis Biella – il grande albero di Natale che da undici anni i giovani dell’associazione allestiscono nell’atrio dell’ospedale. E a volte, pur di non mancare alla tradizione, c’è chi come lui incastra viaggi intercontinentali e fusi orari che tolgono il sonno. Arrivato da Dubai, infatti, il 27enne lunedì è andato direttamente al nosocomio cittadino per affiancare gli altri volontari. Quest’anno, come sempre, Avis ha coinvolto un’altra realtà del territorio – la Bi Roller Pattinaggio Biella – per rendere ancora più speciale questo appuntamento.
«In realtà – spiega Bertoglio – non ho fatto nulla di straordinario. Per lavoro faccio il pilota commerciale, trasporto merci, quindi per me è “normale” girare il mondo. Una volta finito il volo – io ho base a Malpensa – mi sono diretto in ospedale per dare una mano. Come dicevo, non è solo un albero: è un piccolo grande simbolo che porta luce in un luogo dove purtroppo c’è molta sofferenza. A maggior ragione in un periodo come quello natalizio».
«Sono ormai undici anni, da quando c’è il nuovo ospedale, che i giovani volontari di Avis Biella allestiscono l’albero. Abbiamo tutti un’età compresa tra i 19 e i 27 anni e ognuno offre il proprio contributo in base alle sue competenze. Per esempio – prosegue il pilota – un nostro volontario è ingegnere informatico e si è occupato di creare, con una stampante 3D, alcune decorazioni: palle di neve o pacchi dono con la scritta Avis o il numero 10».
«Dieci perché lo scorso anno abbiamo festeggiato il decimo anniversario di questa tradizione. Il 2024 è stato anche l’unico anno in cui non abbiamo coinvolto altre associazioni: normalmente invitiamo sempre altre realtà del territorio. Abbiamo avuto la Banca del Giocattolo, il Biella Rugby, i giovani della Croce Rossa. È un impegno corale: Avis Cavaglià, per esempio, ideatrice dell’iniziativa, ci aiuta sempre con la logistica e la messa in posa. Del resto l’obiettivo, poi, è lo stesso di ogni albero di Natale: farci sentire tutti parte di una grande famiglia».
