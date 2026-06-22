Dramma in autostrada: motociclista perde la vita, nello schianto ferita la figlia di 19 anni. Tragico incidente sulla A26, un uomo 60enne è morto sul colpo. La giovane passeggera è stata portata in ospedale in codice giallo.

Dramma in autostrada

E’ successo ieri mattina sulla Genova-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada in direzione Genova Voltri. Una moto e un’auto si sono scontrate e nel violento impatto ha perso la vita il motociclista Enzo D’Auria, residente in provincia di Alessandria.

In sella alla moto viaggiava anche la figlia 19enne dell’uomo. La giovane è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto. Dopo le prime cure è stata trasferita all’ospedale di Alessandria in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero tale da ritenerla in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale medico e le forze dell’ordine. Per Enzo D’Auria, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio, mentre gli accertamenti proseguono per chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo uno degli assi autostradali più importanti del Nord Italia. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe code nel tratto interessato.

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