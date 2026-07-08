Dopo l’incidente a Trivero un 86enne finisce in ospedale

Incidente ieri mattina a Valdilana a Trivero. Sinistro ha coinvolto due veicoli, uno dei quali ha terminato al corsa contro un palo della luce. A essere coinvolte una donna a bordo di una Fiat 500 e un uomo che viaggiava su Fiat Panda. Quest’ultimo conducente del 1940 è stato portato in codice giallo in ospedale.

Sul posto i carabinieri di Crevacuore per i rilievi del caso.

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