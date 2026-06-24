CronacaValli Mosso e Sessera
Donna si sente male in casa, scattano i soccorsi
Sul posto 118 e vigili del fuoco
Donna si sente male in casa, scattano i soccorsi.
Donna si sente male in casa, scattano i soccorsi
Momenti di apprensione questa mattina a Valdilana, dove una donna si è sentita male in casa.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ponzone, che hanno prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei sanitari. La donna è stata poi affidata al personale del 118 per gli accertamenti e l’assistenza del caso.
Immagine di repertorio
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