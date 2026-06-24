Donna si sente male in casa, scattano i soccorsi.

Donna si sente male in casa, scattano i soccorsi

Momenti di apprensione questa mattina a Valdilana, dove una donna si è sentita male in casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ponzone, che hanno prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei sanitari. La donna è stata poi affidata al personale del 118 per gli accertamenti e l’assistenza del caso.

Immagine di repertorio

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