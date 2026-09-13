Donna dispersa in montagna da cinque giorni: ritrovata in vita. Non si aveva più sue notizie ormai da lunedì, ma nel pomeriggio di ieri è stata ritrovata viva.

Una sorta di piccolo “miracolo” quello accaduto nella zona di Sant’Anna di Vinadio, in provincia di Cuneo. A individuare l’escursionista sono stati i tecnici del Soccorso alpino Piemonte insieme agli uomini del Soccorso alpino della guardia di finanza.

Dopo cinque giorni la speranza di trovarla ancora in vita si era fatta sempre più sottile.

Donna dispersa in montagna da cinque giorni: ritrovata in vita

Da lunedì, come detto, un imponente dispositivo di soccorso ha battuto la zona della scomparsa. Alle operazioni hanno partecipato anche vigili del fuoco e carabinieri, con l’impiego di diverse tecnologie e specialità per controllare un territorio vasto e complesso. Sono entrati in azione elicotteri, droni e unità cinofile. Le verifiche hanno interessato anche gli specchi d’acqua della zona, esplorati dagli speleosub.

Nonostante il trascorrere delle ore, le squadre hanno continuato a cercare fino alla svolta arrivata sabato pomeriggio. Una volta individuata, la donna è stata raggiunta e affidata al Servizio regionale di elisoccorso di Azienda zero Piemonte. E’ stata quindi trasportata in ospedale. Le sue condizioni, nonostante tutto, sono sembrate buone: è stata ricoverata con un principio di ipotermia.

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