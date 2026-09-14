Donna azzannata a una coscia da un cane da pastore libero.

Donna azzannata a una coscia da un cane da pastore libero

Stava passeggiando tranquillamente in campagna quando è stata attaccata da un cane che l’ha azzannata morsicandola a una coscia.

L’episodio è avvenuto nelle vicinanze di una cascina a Cavaglià. Una donna che camminava nei prati della zona, improvvisamente ha visto avvicinarsi un cane da pastore completamente libero.

L’animale si è avvicinato minaccioso e ha azzannato la donna provocandole una ferita a una coscia. Un uomo di 51 anni di Dorzano che si trovava con lei ha immediatamente chiesto l’intervento del 118 per portare i soccorsi.

In seguito alla chiamata è arrivata un’ambulanza che ha prestato le prime cure alla donna. Insieme all’autolettiga anche una pattuglia dei carabinieri di Cavaglià ha raggiunto il luogo dell’attacco e i militari hanno iniziato i primi accertamenti.

Sono così riusciti a individuare il proprietario del cane e hanno provato a interrogarlo. L’uomo, un agricoltore di 52 anni residente in paese, però si è rifiutato di collaborare e non avrebbe nemmeno aperto la porta di casa per rispondere alle domande dei carabinieri.

Il dorzanese che aveva lanciato l’allarme ha spiegato che la donna ferita aveva intenzione di denunciare il proprietario del cane e che dopo la medicazione eseguita dai soccorritori non aveva la necessità di essere trasportata in ospedale.

A quel punto i carabinieri hanno svolto gli ultimi adempimenti e hanno notificato in qualche modo al proprietario del cane da pastore che a suo carico sarebbe stata emessa una sanzione come prevede la legge.

Le disposizioni in materia si sono fatte più severe e non è più ammesso per nessuna ragione che animali potenzialmente aggressivi siano lasciati totalmente liberi, senza controllo, diventando pericolosi per l’incolumità altrui.

Immagine di repertorio

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