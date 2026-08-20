Cossato piange Renzo Tricarico, scomparso a 55 anni.

Cossato piange Renzo Tricarico, scomparso a 55 anni

Cossato piange Renzo Tricarico, morto a soli 55 anni il giorno di Ferragosto. L’uomo ha lasciato nel dolore il fratello Claudio con la compagna Morena, la nipote Giada con Francesco e la piccola Micol, la zia Pina e famiglia. Il funerale è stato celebrato martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta. La famiglia ha ringraziato pubblicamente il personale di “Oncologia” e di “Semi-intensiva dell’ospedale.

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