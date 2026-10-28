Contromano in monopattino e positivo a cocaina e cannabis

Durante un servizio di controllo del territorio, la polizia locale di Biella ha fermato un giovane conducente di monopattino elettrico che circolava con modalità “gravemente pericolose per la sicurezza stradale”. È successo nelle scorse settimane.

Contromano in monopattino nella rotonda, fermato in via Pietro Micca

Il ragazzo è stato notato all’interno della rotatoria tra via Lamarmora e via Pietro Micca mentre percorreva l’intersezione contromano, a velocità elevata e con manovre repentine e traiettorie irregolari, senza indossare il casco protettivo. La condotta sarebbe proseguita lungo via Pietro Micca, ancora in contromano e con un’andatura non adeguata, creando una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada.

Gli agenti hanno quindi intimato l’alt al conducente, procedendo al controllo.

Positivo a cocaina e Thc

Si tratta di un cittadino straniero di vent’anni, domiciliato nel Biellese, che presentava evidenti sintomi riconducibili a un’alterazione psicofisica. Sottoposto a un primo test alcolemico con l’apparecchio precursore, il giovane è risultato positivo ed è stato accompagnato al comando di via Tripoli per gli accertamenti tecnici previsti.

Le verifiche hanno accertato la positività alla cocaina e al THC, principio attivo della cannabis. La successiva prova etilometrica ha invece rilevato un tasso alcolemico pari a 0,18 g/l.

Il monopattino non era assicurato

Ulteriori controlli hanno inoltre evidenziato che il monopattino elettrico era privo della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile.

Nei confronti del conducente sono state contestate le violazioni amministrative previste dal Codice della strada per la circolazione senza casco, la mancanza di copertura assicurativa, la guida pericolosa e la circolazione contromano.

Per la condotta relativa alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, il giovane è stato inoltre deferito all’autorità giudiziaria e denunciato in stato di libertà.

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