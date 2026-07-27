Controlli antidroga: la Finanza sequestra quasi un etto e mezzo di stupefacenti – FOTO

Prosegue e si intensifica, nel periodo estivo, l’azione di presidio del territorio da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo della Guardia di Finanza di Biella che hanno eseguito, talvolta con il prezioso ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego Torino, una serie di controlli antidroga volti a prevenire e reprimere i fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Le attività si sono svolte soprattutto in orari serali e nei fine settimana, concentrando l’attenzione, in particolare, sui principali luoghi di aggregazione giovanile, sui parchi pubblici e sull’area della stazione ferroviaria di Biella, ma anche sulla zona del Lago di Viverone,

identificando e controllando numerose persone.

Controlli antidroga della Finanza: sequestrati hashish, cocaina ed eroina per un etto e mezzo

Negli ultimi mesi, sono così stati sorpresi sette soggetti in possesso di sostanze stupefacenti, dei quali quattro, che detenevano modiche quantità per uso personale, sono stati segnalati alle competenti autorità prefettizie, mentre gli altri tre sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Il quantitativo di droga complessivamente sequestrato ammonta a circa un etto e mezzo, tra marijuana, hashish e cocaina.

Fondamentale il fiuto dei cani Maya e Loca

In particolare, gli assuntori di droghe sono stati individuati dalle pattuglie del Gruppo Biella, anche grazie all’infallibile fiuto dei cani “Maya” e “Loca”, sulla zona del Lago di Viverone.

Singolare, in tale contesto, l’episodio riscontrato da una pattuglia in servizio di pubblica utilità 117 che, nell’ambito dei consolidati rapporti di leale collaborazione con le altre forze di polizia, intervenendo a richiesta della locale questura all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per dare ausilio al personale sanitario nel tranquillizzare una persona lì ricoverata cha stava dando in escandescenze, dopo aver ripristinato la calma, ha rilevato che il soggetto in questione era in possesso di oltre 7 grammi di hashish, che sono così stati sequestrati, con conseguente segnalazione alla locale Prefettura.

Un giovane biellese si era fatto spedire cannabis liquida tramite corriere

C’è, poi, chi gli stupefacenti se li fa spedire a mezzo corriere. Sempre il Gruppo Biella, in esito a specifica azione investigativa, ha infatti sorpreso un ventiseienne biellese mentre ritirava, presso un Locker cittadino, un pacchetto proveniente da Paese Extra UE, contenente 3 dispositivi “da svapo” riempiti con una soluzione di resina di cannabis liquida caratterizzata da un principio attivo psicoattivo (THC) altissimo, pari al 87,15% (si pensi che il THC della cannabis utilizzata, in ambito sanitario, per la terapia del dolore, è ricompreso

tra il 5% ed il 12%, mentre la concentrazione media di THC rilevata nella marijuana e nell’hashish sequestrati in Italia è, rispettivamente, del 14% e del 29%).

Il giovane è stato conseguentemente denunciato per violazione delle norme sul possesso di stupefacenti.

Sequestrate anche 162 dosi di cocaina

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, invece, attraverso una mirata attività di osservazione sviluppata sul territorio ha individuato un’area boschiva della periferia est di Biella ove operavano alcuni spacciatori, rinvenendo e sequestrando, nonostante fosse stato abilmente occultato nella fitta vegetazione, un involucro di plastica contenente ben 162 dosi di cocaina, che le immediate indagini svolte hanno permesso di ricondurre a due giovani di origine marocchina, poi fermati e denunciati alla locale Procura della Repubblica.

Tali attività rientrano nell’ordinaria azione sviluppata dal Corpo, a tutela della cittadinanza e della legalità nella provincia, anche a titolo di concorso alle intensificazioni dei servizi di controllo coordinato del territorio da parte delle diverse Forze di Polizia, promosse dalla Prefettura di Biella, volte a contrastare le forme di illegalità che destano maggiore preoccupazione ed allarme sociale.

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