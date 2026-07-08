Continuano a bruciare i boschi della Valsesia.

Quattro i fronti in continua evoluzione a causa del vento. A essere coinvolti l’alpe Seccio di Boccioleto, alpe la Res nel comune di Varallo, il territorio Cravagliana e nelle frazioni di Colla e Molino, Cervatto nei pressi del Santuario della Madonna del Balmone. I fronti stanno mettendo a dura prova il lavoro di coordinamento di tutte le forze presenti del Comandante dei Vigili del Fuoco di Vercelli. Presente l’ingegner Leonardo Giuseppe Giannace, oltre a squadre DOS (Direttore Operativo dello Spegnimento). Presenti varie squadre di terra dei Vigili del Fuoco, squadre dell’ A.I.B. regionale e Carabinieri Forestali della sede di Varallo presenti sul posto.

Da lunedì 6 luglio è stato istituito, in località Piano delle Fate, un posto di comando avanzato. Da qui sono coordinate le attività in atto.

Sul posto ogni giorno il Comando di Vercelli ha assicurato la presenza di un funzionario per svolgere le funzioni di direttore tecnico del soccorso.

Il PCA è in costante co tatto sia con la sala operativa del Comando di Vercelli che con quella della Direzione Regionale dove è presente anche la Sala Operativa Unificata. Quest’ultima sta coordinando le attività di antincendio boschivo che interessano anche le province di Torino, Biella e Verbania.

Numerosi i lanci di acqua fatti da 3 Canadair arrivati da fuori regione ed Elicottero Regionale che tutto il giorno hanno coperto sorvolando tutte le aree interessate.

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