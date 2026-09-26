Colpisce il rivale in faccia con una cesoia. E’ stato arrestato e dovrà rispondere di aggressione e lesioni un uomo di 43 anni, un volto gà noto alle forze dell’ordine.

Colpisce il rivale in faccia con una cesoia

Ancora da chiarira la dinamica di quanto accaduto nei giorni scorsi in un paese vicino alla provincia di Biella. Stando a una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la vittima, un 47enne, si sarebbe incontrato con una persona con la quale aveva contratto debiti legati al mondo della droga. La discussione è ben presto degenerata e dalle parole si è passi ai fatti.

L’aggressore avrebbe dunque impugnato una cesoia da giardiniere lunga oltre 50 centimetri e avrebbe aggredito il rivale, colpendolo appunto in piena faccia.

I carabinieri sono stati allertati da alcune persone che hanno assistito alla scena e dunque l’aggressore è stato prontamente arrestato. Mentre il personale medico ha prestato soccorso alla vittima.

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