Cocaina nascosta nell’auto a noleggio, blitz in pieno giorno a Masserano. Un giovane residente all’estero è stato arrestato a San Giacomo di Masserano durante un’operazione condotta dagli agenti della questura di Biella.

L’uomo viaggiava su un’auto a noleggio quando è stato fermato dai poliziotti in borghese della squadra mobile, che hanno trovato della cocaina.

Cocaina nascosta nell’auto a noleggio

Il controllo non è stato casuale: gli investigatori stavano seguendo i movimenti del conducente e, una volta bloccata la vettura, hanno avviato una perquisizione approfondita. L’ispezione ha permesso di individuare il nascondiglio in cui era stata occultata la sostanza stupefacente.

All’interno dell’auto sono stati trovati circa quindici ovuli contenenti cocaina. La droga è stata sequestrata dagli agenti, per il giovane sono invece scattate le manette. L’arresto è stato poi convalidato nella giornata di venerdì in tribunale, dove l’imputato ha patteggiato la pena con sospensione condizionale.

L’intervento si inserisce in un’attività investigativa più ampia che, negli ultimi mesi, ha già portato la polizia a intercettare altri presunti spacciatori. Secondo gli accertamenti, alcuni di loro sono arrivati dalla Spagna per alimentare il mercato della cocaina nel Biellese.

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