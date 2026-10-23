È stata una giornata particolarmente difficile e pesante quella di ieri, giovedì 22 ottobre, sul fronte della sicurezza stradale nel Biellese. Nell’arco di sole ventiquattro ore, le forze dell’ordine sono dovute intervenire per un’ondata insolita di incidenti che ha interessato diverse zone della provincia, per un totale di ben cinque scontratisi a catena in varie località.

Cinque incidenti in 24 ore nel Biellese da Andorno a Cavaglià

Il bilancio parla di sinistri distribuiti sul territorio, con il comune di Andorno Micca a fare da triste epicentro con ben due episodi distinti nell’arco della stessa giornata. Gli altri impatti si sono verificati nei comuni di Cavaglià, Pralungo e Sandigliano.

Dalle prime ricostruzioni emerso che in ciascuno dei cinque casi si è trattato di scontri pluri-veicolo: tamponamenti e collisioni che hanno visto coinvolti più mezzi contemporaneamente. Le cause delle carambole sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, ma tra le ipotesi non si escludono distrazioni alla guida, mancate precedenze e le mutevoli condizioni dell’asfalto autunnale.

Imponente la macchina dei soccorsi mettetasi subito in moto a seguito delle chiamate d’emergenza giunte ai centralini. In tutti i punti critici sono giunte tempestivamente le pattuglie dei Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito, la gestione dei rilievi peritali e il coordinamento del traffico, andato inevitabilmente in tilt nei tratti interessati.

Insieme alle forze dell’ordine è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato la prima assistenza a bordo mezzo e sul posto agli occupanti e ai conducenti rimasti coinvolti negli impatti. Un martedì di grande lavoro per i soccorritori, che riaccende i riflettori sull’importanza della prudenza e del rispetto dei limiti di velocità sulle arterie provinciali.

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