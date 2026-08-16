Ciclista cade a Netro: ferito alla testa, interviene l’elisoccorso.

Ciclista cade a Netro: ferito alla testa, interviene l’elisoccorso

Incidente nella giornata di ieri, 15 agosto, a Netro. Un ciclista è caduto riportando una ferita alla testa.

L’uomo ha subito allertato il 118; sul posto sono intervenuti i sanitari e l’elisoccorso. Presente anche una pattuglia della Forestale di Biella, impegnata nelle vicinanze.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di una caduta autonoma.

Immagine di repertorio

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