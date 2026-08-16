CronacaValle Elvo
Ciclista cade a Netro: ferito alla testa, interviene l’elisoccorso
Incidente a Ferragosto
Ciclista cade a Netro: ferito alla testa, interviene l’elisoccorso.
Ciclista cade a Netro: ferito alla testa, interviene l’elisoccorso
Incidente nella giornata di ieri, 15 agosto, a Netro. Un ciclista è caduto riportando una ferita alla testa.
L’uomo ha subito allertato il 118; sul posto sono intervenuti i sanitari e l’elisoccorso. Presente anche una pattuglia della Forestale di Biella, impegnata nelle vicinanze.
Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di una caduta autonoma.
Immagine di repertorio
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