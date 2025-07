“Caro Bruno, alzeremo gli occhi per cercarti mentre nuoti tra le nuvole”

Non si placa il cordoglio del mondo dello sport e del Biellese in generale per la morte di Bruno Piccolo, storico insegnante e allenatore di nuoto.

Pubblichiamo di seguito il ricordo condiviso da Anna Rivetti, presidente Biella Nuoto.

Caro Bruno,

ci hai accompagnato per tanti anni, vasca dopo vasca, bracciata dopo bracciata, e i tuffi dei più ardimentosi. Ti vediamo con la tua cuffia che appare a pelo d’acqua, sentiamo la tua voce che chiama, rassicura mentre insegna a “tenersi a galla”.

E sappiamo quando sia importante saper galleggiare in questo strano mondo.

Ora ci hai lasciato. Sembra scontato dire: anneghiamo nel dolore… ma tu ci hai insegnato che la volontà ci riporta sempre in superficie.

Stai nuotando tra le nuvole? Alzeremo gli occhi per cercarti e, se verseremo qualche lacrima penseremo che sei tu che ci mandi gocce della tua grande amicizia.

