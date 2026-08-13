Carabinieri e Polizia Locale insieme per un controllo straordinario all’ex Lanificio Rivetti. Nelle prime ore della mattina odierna ha avuto luogo un’operazione straordinaria di militari e agenti, accompagnati dal cane antidroga. Teatro dell’ispezione l’ex complesso industriale di via Carso, area dismessa più volte segnalata per fenomeni di degrado e occupazioni abusive.

Carabinieri e Polizia Locale insieme per un controllo straordinario

Una volta circondata l’area e bloccati gli accessi, una volta entrate, le forze dell’ordine hanno individuato un bivacco improvvisato. Qui stazionavano quattro cittadini extracomunitari senza fissa dimora, di cui uno regolare sul territorio nazionale e tre aventi in corso pratica di protezione internazionale.

La successiva e approfondita perlustrazione dell’intera area ha permesso poi di ritrovare, nascosti in una cavità di un muro in un’altra zona dell’edificio, un involucro contenente una ventina di grammi di hashish. E addirittura un machete lungo mezzo metro, con una lama di oltre 20 centimetri. Il materile è stato sequestrato a carico di ignoti e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Biella per i successivi accertamenti.

L’operazione odierna evidenzia ancora una volta l’efficacia e l’importanza del coordinamento sinergico tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale. L’impiego integrato di competenze e risorse specialistiche, come l’unità cinofila, permette un presidio capillare ed incisivo anche nei contesti urbani più complessi e degradati. A tutela della sicurezza della cittadinanza.

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