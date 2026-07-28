I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Biella hanno sorpreso un ventiseienne locale mentre ritirava un pacco sospetto proveniente da un Paese Extra UE presso un Locker cittadino. L’operazione ha consentito di intercettare un carico di sostanza stupefacente caratterizzato da una potenza psicoattiva eccezionale.

Biellese si fa spedire la droga tramite corriere

All’interno dell’involucro sono stati trovati tre dispositivi “da svapo” contenenti una soluzione di resina di cannabis liquida. Le analisi di laboratorio hanno evidenziato un livello di principio attivo (THC) record, pari all’87,15%. Si tratta di un valore di gran lunga superiore alla norma: basti pensare che la concentrazione media di THC riscontrata nei sequestri effettuati in Italia si attesta intorno al 14% per la marijuana e al 29% per l’hashish.

Il giovane biellese è stato immediatamente bloccato dalle fiamme gialle e denunciato all’Autorità Giudiziaria. L’intervento conferma l’elevata attenzione delle forze dell’ordine nel monitoraggio dei flussi postali internazionali e sull’uso improprio dei punti di ritiro automatici per l’importazione di sostanze illecite ad alto rischio per la salute.

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