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Capriolo resta incastrato nella recinzione, arrivano i soccorsi

Sul posto i vigili del fuoco

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9 secondi fa

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Capriolo resta incastrato nella recinzione, arrivano i soccorsi
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Capriolo resta incastrato nella recinzione, arrivano i soccorsi.

Capriolo resta incastrato nella recinzione, arrivano i soccorsi

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di domenica 25 ottobre a Pray, dove un capriolo si è trovato in difficoltà dopo essere rimasto intrappolato in una recinzione.

A raggiungere la zona sono stati i Vigili del Fuoco volontari di Ponzone.

L’intervento dei soccorritori era indispensabile per liberare in sicurezza l’animale, evitandogli ulteriori rischi.

Al momento non si conoscono le condizioni del capriolo.

Immagine di repertorio

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