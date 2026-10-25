CronacaValli Mosso e Sessera
Capriolo resta incastrato nella recinzione, arrivano i soccorsi
Sul posto i vigili del fuoco
Capriolo resta incastrato nella recinzione, arrivano i soccorsi.
Capriolo resta incastrato nella recinzione, arrivano i soccorsi
Momenti di apprensione nella tarda mattinata di domenica 25 ottobre a Pray, dove un capriolo si è trovato in difficoltà dopo essere rimasto intrappolato in una recinzione.
A raggiungere la zona sono stati i Vigili del Fuoco volontari di Ponzone.
L’intervento dei soccorritori era indispensabile per liberare in sicurezza l’animale, evitandogli ulteriori rischi.
Al momento non si conoscono le condizioni del capriolo.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia1 giorno fa
48enne muore schiacciato tra un autospurgo e un muro
Biella2 giorni fa
Funicolare di Biella e mercato: scontro sul futuro di 500mila euro
Attualità2 giorni fa
Accoltellamento in una casa a Salussola: indagini in corso
Biella1 giorno fa
Il manuale di sopravvivenza per chi vive a Biella: istruzioni per l’uso
Attualità2 giorni fa