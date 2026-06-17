Cane aggredisce una donna mentre passeggia

A Trivero, una donna di 53 anni residente nella provincia è stata morsa da un cane mentre stava passeggiando poco fuori dal centro urbano. L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

Aggredita mentre passeggiava

La donna si trovava in una zona rurale quando l’animale è uscito da un cascinale si è avvicinato e l’ha azzannata. Un momento di paura improvvisa, che ha interrotto quella che doveva essere una semplice uscita all’aria aperta.

Poco dopo è arrivata anche la proprietaria del cane. La situazione è stata quindi segnalata alle forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

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Immagine di repertorio

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