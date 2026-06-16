CronacaValle Elvo
Prende a martellate il cane: intervengono i carabinieri
L’uomo all’arrivo dei militari ha dato in escandescenza. E’ stato ricoverato
Un episodio di inaudita violenza ha sconvolto la tranquilla quotidianità di un piccolo comune della Valle Elvo, nel biellese.
Prende a martellate il cane: intervengono i carabinieri
Un uomo, per ragioni ancora del tutto da chiarire, ha aggredito il proprio cane colpendolo ripetutamente con un martello. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, allarmati dai guaiti strazianti dell’animale e dai forti rumori provenienti dall’abitazione.
Sul posto sono intervenuti d’urgenza i Carabinieri della stazione locale. Al loro arrivo, la situazione è degenerata rapidamente. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha rifiutato di collaborare e ha dato in escandescenza, scagliandosi contro i militari con insulti e minacce. La gravità dello stato di agitazione del soggetto è stata tale da rendere necessario l’intervento del personale sanitario del 118. Dopo essere stato faticosamente bloccato e messo in sicurezza, l’uomo è stato trasportato in ambulanza presso il reparto di psichiatria dell’ospedale più vicino, dove è stato ricoverato per accertamenti.
Salvati gli animali, indagini in corso
Nel frattempo, i militari hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a prestare il primo soccorso all’animale ferito. Il cane, che ha riportato gravi traumi a causa delle martellate, è stato affidato alle cure immediate dei veterinari, giunti sul posto insieme alle guardie zoofile.
Il provvedimento: Tutti gli animali presenti all’interno dell’abitazione sono stati posti sotto sequestro preventivo per sottrarli a ulteriori maltrattamenti e garantire loro la necessaria assistenza medica.
Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini di rito. L’uomo rischia ora una pesante denuncia per maltrattamento di animali, oltre alle sanzioni penali legate alla resistenza e all’oltraggio a pubblico ufficiale. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.
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