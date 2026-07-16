Camion avvolto dalle fiamme in autostrada. Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di martedì nel tratto compreso tra i caselli di Borgomanero e Romagnano, in direzione Genova.

Camion avvolto dalle fiamme in autostrada

Intorno alle 17.30 un autocarro è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme poco prima della galleria, in prossimità del ponte sul torrente Strona. Il conducente è riuscito ad abbandonare il mezzo in tempo, non riportando conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale del distaccamento di Romagnano Sesia, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Le operazioni si sono svolte rapidamente, evitando conseguenze più gravi per gli altri automobilisti.

Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato a causa di un malfunzionamento del motore del mezzo pesante. Ma saranno gli accertamenti tecnici a confermare l’origine dell’incendio e a verificare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Traffico rallentato

Per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza e rimuovere il mezzo, la circolazione è stata temporaneamente interrotta. La chiusura è durata soltanto pochi minuti, dopo di che il traffico è ripreso sfruttando la corsia di sorpasso, limitando così i disagi per gli automobilisti diretti verso Genova.

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