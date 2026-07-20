Calcio in lutto per la morte di Gianluca Testa. Ex portiere e successivamente preparatore dei nuovi numeri uno, è scomparso a 49 anni. La notizia si è diffusa nei giorni scorsi, suscitando profonda commozione tra società, dirigenti e compagni incrociati durante la sua lunga carriera.

Calcio in lutto per la morte di Gianluca Testa

Padre di Jacopo, anche lui calciatore, Testa viveva attualmente nell’Alessandrino ed era una figura molto apprezzata non solo per le qualità tecniche, ma soprattutto per quelle umane. In tanti lo ricordano come una persona disponibile, capace di trasmettere passione, entusiasmo e valori dentro e fuori dal campo. Anche nel Biellese la sua morta ha gettato molte persone nello sconforto.

Nel corso degli anni Gianluca Testa aveva difeso i colori di numerosi club, costruendosi una solida reputazione come portiere. Terminata l’attività agonistica aveva scelto di mettere la propria esperienza al servizio dei più giovani, diventando preparatore dei portieri e punto di riferimento per tanti ragazzi.

Il suo lavoro era sempre stato accompagnato da grande dedizione e spirito di squadra. Per questo motivo la sua scomparsa lascia un vuoto che va oltre il semplice aspetto sportivo, coinvolgendo un’intera comunità che lo stimava profondamente.

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