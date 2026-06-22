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Cadono piante sulla strada a Campiglia Cervo

Chiuso il tratto tra le zone di Tomati e Roreto

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26 secondi fa

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cadono piante sulla strada
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Cadono piante sulla strada a Campiglia Cervo. E’ successo nella tarda serata di ieri e pertanto dalla notte risultato chiusa la strada comunale che da Quittengo porta a frazione Rialmosso. Subito dopo il bivio per Oriomosso, tra le zone di Tomati e Roreto.

Cadono piante sulla strada

Ancora da chiarire i motivi che hanno portato al crollo di più alberi, occupando l’intera carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza la zona. Presente anche il sindaco di Campiglia Cervo, Maurizio Piatti.

Fortunatamente nessuna frazione risulta isolata, nei prossimi giorni si procederà dunque con la rimozione dei tronchi.
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