Cade su un tombino: operaio 48enne finisce in ospedale con le costole rotte.

Cade su un tombino: operaio 48enne finisce in ospedale con le costole rotte

Ancora un infortunio nel Biellese: un lavoratore è finito al pronto soccorso in codice giallo e con qualche costola rotta.

L’incidente si è verificato nella giornata di giovedì in un cantiere a Cavaglià. A rimanere ferito è stato un operaio di 48 anni, residente in provincia di Torino e dipendente di una ditta esterna, che in quel momento era impegnato in alcune operazioni di spurgo delle acque reflue.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe scivolato o inciampato su un tombino in ghisa, cadendo e riportando alcune fratture alle costole.

Immediato l’intervento dei carabinieri di Cavaglià e dei soccorritori del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale degli Infermi per le cure del caso. L’operaio ha trascorso lì la notte in osservazione, ma le sue condizioni fortunatamente non erano gravi.

Come previsto in questi casi, sul luogo dell’infortunio sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal, il servizio dell’Asl che si occupa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per gli accertamenti di competenza.

Immagine di repertorio

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