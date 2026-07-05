Cade scendendo dalla Vecchia, portato in barella fino a Piedicavallo

Nella tarda serata di ieri un escursionista in rientro dal Rifugio della Vecchia è scivolato sul sentiero nei pressi della frazione di Rosei. Si e’ procurato una lesione ad un arto inferiore che non gli ha più permesso di proseguire.

L’escursionista ha contattato il 112 che ha attivato la stazione del Soccorso Alpino della Valle Cervo. Una squadra ha raggiunto la persona, la stabilizzata e trasportata in barella fino a Piedicavallo.

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La stessa squadra, ultimato il primo intervento, è stata inviata dalla centrale a Montesinaro in supporto ad un’ambulanza medicalizzata di Azienda Zero intervenuta per soccorrere una donna che cadendo dalle scale di casa si è procurata un politrauma serio.

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