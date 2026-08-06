Cade in un canale e finisce in una scarpata: uomo in codice rosso

Ieri pomeriggio, a Salussola, un uomo è scivolato in un canale, finendo in una scarpata a due metri di profondità.

L’intervento dei vigili del fuoco a Vigellio per soccorrere la persona caduta nel canale

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, 5 agosto, sulla strada provinciale 312, nel territorio di Vigellio, nel comune di Salussola: secondo le prime ricostruzioni un uomo sarebbe scivolato lungo un corso d’acqua e sarebbe finito in una scarpata a due metri di profondità.

Sul posto, oltre alle squadre di Biella, sono giunti anche gli operatori Saf (Speleo Alpino Fluviale) che sono riusciti a mettere il signore in sicurezza con le consuete tecniche di recupero.

L’uomo è stato affidato, in seguito, alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato al Pronto soccorso per le cure del caso. Avrebbe riportato ferite da codice rosso.

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Immagine di repertorio

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