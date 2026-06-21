CronacaValle Elvo
Cade dalla bici: era ubriaco, scatta la denuncia
E’ accaduto in Valle Elvo
Cade dalla bici: era ubriaco, scatta la denuncia.
Cade dalla bici: era ubriaco, scatta la denuncia
Finisce a terra con la bicicletta e viene trasportato in ospedale. È accaduto nei giorni scorsi, in serata, in Valle Elvo. Dagli accertamenti sarebbe emersa la sua positività all’alcoltest con un tasso piuttosto elevato.
Per questo motivo l’uomo è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza.
Immagine di repertorio
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