Biella piange Silvio Maccagno, storico volto della Pietro Micca

Biella perde una figura legata da tanti anni al mondo dello sport e dell’associazionismo. È morto Silvio Maccagno, storico collaboratore nonché ex vice presidente dell’Apd Pietro Micca, dove aveva dedicato tempo ed energie a una delle iniziative più amate del sodalizio: la Festa della Neve, appuntamento che da settant’anni porta i giovani biellesi sulle piste da sci.

È morto Silvio Maccagno, lutto in città

Il suo nome è legato a una tradizione che ha coinvolto generazioni di studenti, trasformando una giornata sulla neve in un’occasione di sport, amicizia e condivisione. Un impegno spesso svolto dietro le quinte, fatto di organizzazione e presenza, che ha contribuito alla continuità di una manifestazione entrata nella storia della Pietro Micca.

Maccagno era conosciuto a Biella anche per la sua attività professionale nel settore della stampa e della grafica, legata alla storica Tipolitografia Elleesse.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta venerdì 23 ottobre, ha suscitato profondo cordoglio tra le tante persone che lo hanno conosciuto e che con lui hanno condiviso anni di impegno associativo, in particolare nella sezione sport invernali.

“Buon viaggio, Silvio”. Il ricordo della Pietro Micca

“Ciao Silvio – il ricordo pubblicato sulla pagina Facebook dell’Associazione polisportiva dilettantistica Pietro Micca -. Ci lasci tanti ricordi di anni vissuti con passione e determinazione in Pietro Micca, nelle giornate passate a organizzare dietro le quinte e quelle vissute e condivise sulla neve. Gli amici della Pietro Micca e tutti coloro che ti hanno conosciuto, durante i gioiosi corsi di sci o alla Festa della Neve, ti ricordano con affetto. Buon viaggio, Silvio”.

L’ultimo saluto a Chiavazza

Maccagno ha lasciato nel dolore Massimiliana, Luca, Roberta, Cristian e Carola, insieme a tutte le persone che gli hanno voluto bene. “È partito per l’ultimo viaggio sulle sue amate montagne”, il messaggio con cui i familiari hanno annunciato la triste notizia.

Il funerale sarà celebrato alle 10 di oggi, sabato 24 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà per il Tempio crematorio di Biella.

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