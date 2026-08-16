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Barbecue vicino al bosco nonostante i divieti: scatta la multa

Intervento dei carabinieri a Netro

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5 minuti fa

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Barbecue vicino al bosco nonostante i divieti: scatta la multa
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Barbecue vicino al bosco nonostante i divieti: scatta la multa

Barbecue vicino al bosco: scatta la multa

Controllo dei Carabinieri ieri, 15 agosto, a Netro dopo una segnalazione al 112 per un barbecue in preparazione in un’area nei pressi di una zona boschiva.

I militari hanno trovato alcune persone mentre stavano accendendo il fuoco. Gli stessi avrebbero spiegato di non aver visto cartelli di divieto; è comunque scattata la sanzione e il gruppo è stato invitato ad allontanarsi.

Il divieto è legato allo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, attivo in tutto il Piemonte dall’8 luglio 2026.

Immagine di repertorio

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