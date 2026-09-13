Cronaca
Avviate le ricerche per due cercatori di funghi dispersi
Soccorritori mobilitati dal tardo pomeriggio di ieri
Avviate le ricerche per due cercatori di funghi dispersi. Diverse squadre di soccorritori sono in azione a Arvogno, in Valle Vigezzo, dal tardo pomerggio di ieri.
Avviate le ricerche per due cercatori di funghi dispersi
L’attenzione dei soccorritori è concentrata nell’area della località montana, rinomata e frequentata anche dagli escursionisti.
Un elemento importante per le ricerche è proprio la ricostruzione dei possibili spostamenti. Il personale impegnato sta cercando di raccogliere ogni indicazione utile per stabilire l’itinerario seguito prima dell’allarme per il mancato rientro.
Per la Valle Vigezzo è il secondo intervento per una persona dispersa nel giro di poco più di 24 ore. Nel pomeriggio di venerdì i soccorritori erano stati mobilitati nella zona dell’Alpe Blitz, dove un’altra persona non aveva fatto ritorno come previsto. Successivamente era però stato rintracciato e la vicenda si era conclusa nel migliore dei modi.
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