Avviate le ricerche per due cercatori di funghi dispersi. Diverse squadre di soccorritori sono in azione a Arvogno, in Valle Vigezzo, dal tardo pomerggio di ieri.

Avviate le ricerche per due cercatori di funghi dispersi

L’attenzione dei soccorritori è concentrata nell’area della località montana, rinomata e frequentata anche dagli escursionisti.

Un elemento importante per le ricerche è proprio la ricostruzione dei possibili spostamenti. Il personale impegnato sta cercando di raccogliere ogni indicazione utile per stabilire l’itinerario seguito prima dell’allarme per il mancato rientro.

Per la Valle Vigezzo è il secondo intervento per una persona dispersa nel giro di poco più di 24 ore. Nel pomeriggio di venerdì i soccorritori erano stati mobilitati nella zona dell’Alpe Blitz, dove un’altra persona non aveva fatto ritorno come previsto. Successivamente era però stato rintracciato e la vicenda si era conclusa nel migliore dei modi.

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