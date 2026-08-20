CronacaValli Mosso e Sessera
Autocisterna si ribalta nella scarpata
Paura a Valle San Nicolao
Autocisterna si ribalta nella scarpata.
Autocisterna si ribalta nella scarpata
Incidente nella frazione Bertola di Valle San Nicolao, dove un’autocisterna che trasportava acqua è finita fuori strada, ribaltandosi nella scarpata.
Alla guida del mezzo, un 36enne. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bioglio, impegnati anche nella gestione della viabilità, poi ripristinata.
Immagine di repertorio
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