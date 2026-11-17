CronacaFuori provincia
Autobus finisce fuoristrada dopo l’incidente
Gli occupanti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118.
Incidente stradale nel territorio di Trino, intervengono i Vigili del Fuoco.
Autobus finisce fuoristrada dopo l’incidente
Nella prima serata del 16/11/2026 intorno alle 19 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Vercelli più quella del distaccamento Volontario di Trino sono intervenute all’incrovio tra la SP33 con SP07 in direzione Trino per un incidente stradale che aveva coinvolto un’autovettura ed un pulman, quest’ultimo terminando il suo percorso fuori dalla sede stradaleappoggiato dentro un canaletto di irrigazione.
All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco gli occupanti erano già fuori dal pulman alle cure dei sanitari per le cure del caso.
Presenti sul posto anche i Carabinieri delle stazioni di Vercelli, Ronsecco e Trino.
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