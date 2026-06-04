Auto si ribalta: due giovani finiscono in ospedale con codice giallo.

Auto si ribalta: due giovani finiscono in ospedale con codice giallo

Momenti di apprensione a Villanova per un incidente stradale autonomo. Per cause in fase di accertamento,un”auto si è ribaltata lungo il percorso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri di Mottalciata, che hanno gestito le operazioni di sicurezza e i rilievi. Il mezzo incidentato è stato poi recuperato da un carro attrezzi. Il conducente, 27 anni, e una passeggera di 26 sono stati accompagnati in ospedale con codice giallo.

Immagine di repertorio

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