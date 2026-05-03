Auto in fiamme sull’autostrada – FOTOGALLERY

Momenti di paura questa mattina lungo l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nel territorio comunale di Borgo Vercelli. Un’autovettura ha preso fuoco e in breve è stata avvolta dalle fiamme.

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L’allarme è scattato intorno alle 6 al chilometro 114. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando centrale di Vercelli.

Al loro arrivo, l’occupante del veicolo era già riuscito a mettersi in salvo uscendo autonomamente dall’abitacolo prima che finisse avvolto dal fuoco. I pompieri hanno quindi provveduto a domare completamente il rogo e a mettere in sicurezza l’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per gli altri automobilisti in transito.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno gestito la viabilità e svolto gli accertamenti del caso, insieme al personale dell’autostrada. Non risultano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio del mezzo.

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