BiellaCronaca
Aiutatemi a ritrovare il mio motorino rubato
Appello di un ragazzo di Biella
Aiutatemi a ritrovare il mio motorino rubato
Lascia il ciclomotore parcheggiato nel cortile di casa dei genitori e quando torna non lo trova più. Lo sfortunato protagonista è un ragazzo di Biella, che – dopo avere sporto denuncia – chiede aiuto per ritrovarlo.
Si tratta di un Peugeot Kisbee di colore nero e grigio con dettagli rossi. Se qualcuno lo vedesse è pregato di informare i carabinieri del Comando Provinciale di via Fratelli Rosselli a Biella.
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