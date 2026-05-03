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Aiutatemi a ritrovare il mio motorino rubato

Appello di un ragazzo di Biella

Pubblicato

2 minuti fa

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Aiutatemi a ritrovare il mio motorino rubato

Aiutatemi a ritrovare il mio motorino rubato

Lascia il ciclomotore parcheggiato nel cortile di casa dei genitori e quando torna non lo trova più. Lo sfortunato protagonista è un ragazzo di Biella, che – dopo avere sporto denuncia – chiede aiuto per ritrovarlo.

Si tratta di un Peugeot Kisbee di colore nero e grigio con dettagli rossi. Se qualcuno lo vedesse è pregato di informare i carabinieri del Comando Provinciale di via Fratelli Rosselli a Biella.

LEGGI ANCHE: Anziano di 74 anni ruba generi alimentari all’Esselunga di Biella

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