BiellaCronaca
Minaccia il personale sanitario del Pronto Soccorso di Biella
Minaccia il personale sanitario del Pronto Soccorso di Biella
I carabinieri sono intervenuti ieri al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biella dove un uomo stava dando in escandescenza. Si tratta di un soggetto di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine.
Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno riportato la calma. Nel frattempo è arrivata la mamma dell’uomo, che lo ha riportato a casa. Verrà comunque denunciato per minacce al personale sanitario.
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