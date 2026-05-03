BiellaCronaca
Anziano di 74 anni ruba generi alimentari per 20 euro
All’Esselunga di Biella
Anziano di 74 anni ruba generi alimentari per 20 euro
Ha tentato di rubare generi alimentari all’Esselunga, ma il personale di sorveglianza lo ha notato e ha fatto intervenire i carabinieri. E’ successo ieri mattina, verso le 11, a Biella.
Il protagonista è un uomo di 74 anni residente in Valle Cervo. Ha tentato di driblare le casse con refurtiva per un valore complessivo di circa 20 euro. La merce, ancora intatta, è stata restituita al legittimo proprietario. L’anziano verrà denunciato per tentato furto.
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