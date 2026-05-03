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Anziano di 74 anni ruba generi alimentari per 20 euro

All’Esselunga di Biella

Pubblicato

16 secondi fa

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Anziano di 74 anni ruba generi alimentari per 20 euro

Anziano di 74 anni ruba generi alimentari per 20 euro

Ha tentato di rubare generi alimentari all’Esselunga, ma il personale di sorveglianza lo ha notato e ha fatto intervenire i carabinieri. E’ successo ieri mattina, verso le 11, a Biella.

Il protagonista è un uomo di 74 anni residente in Valle Cervo. Ha tentato di driblare le casse con refurtiva per un valore complessivo di circa 20 euro. La merce, ancora intatta, è stata restituita al legittimo proprietario. L’anziano verrà denunciato per tentato furto.

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