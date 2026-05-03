Anziano di 74 anni ruba generi alimentari per 20 euro

Ha tentato di rubare generi alimentari all’Esselunga, ma il personale di sorveglianza lo ha notato e ha fatto intervenire i carabinieri. E’ successo ieri mattina, verso le 11, a Biella.

Il protagonista è un uomo di 74 anni residente in Valle Cervo. Ha tentato di driblare le casse con refurtiva per un valore complessivo di circa 20 euro. La merce, ancora intatta, è stata restituita al legittimo proprietario. L’anziano verrà denunciato per tentato furto.

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