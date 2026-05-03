Biellese OrientaleCronaca
Due asini vagano per Castelletto Cervo
In Cantone Crava
Due asini vagano per Castelletto Cervo
Un abitante di Castelletto Cervo ieri ha chiamato i carabinieri per segnalare che due asini stavano vagando per il paese, in Cantone Crava. Gli animali sono stati rinchiusi in un recinto in attesa di individuare il proprietario.
Le ricerche sono state piuttosto complesse perché non erano presenti elementi identificativi. Alla fine, grazie all’intervento di un veterinario dell’Asl, i militari dell’Arma hanno rintracciato l’allevatore, che ha mandato un proprio dipendente a recuperare gli asini.
LEGGI ANCHE: Anziano di 74 anni ruba generi alimentari all’Esselunga di Biella
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella22 ore fa
Muore a Biella mamma di 48 anni
Cronaca1 giorno fa
Perde il controllo dell’auto che si ribalta, due feriti
Attualità5 ore fa
Il 15 maggio torna il Luna Park a Biella
Attualità2 giorni fa
Ruba camion poi si butta dalla cabina e muore
Cronaca5 ore fa