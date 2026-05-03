Due asini vagano per Castelletto Cervo

Un abitante di Castelletto Cervo ieri ha chiamato i carabinieri per segnalare che due asini stavano vagando per il paese, in Cantone Crava. Gli animali sono stati rinchiusi in un recinto in attesa di individuare il proprietario.

Le ricerche sono state piuttosto complesse perché non erano presenti elementi identificativi. Alla fine, grazie all’intervento di un veterinario dell’Asl, i militari dell’Arma hanno rintracciato l’allevatore, che ha mandato un proprio dipendente a recuperare gli asini.

LEGGI ANCHE: Anziano di 74 anni ruba generi alimentari all’Esselunga di Biella

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook