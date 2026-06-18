Auto in fiamme lungo l’autostrada. Momenti di paura nella serata di ieri, mercoledì 17 giugno, sulla A26: lin direzione Gravellona Toce, all’altezza del chilometro 112.

Auto in fiamme lungo l’autostrada

Poco prima delle 20.30 i vigili del fuoco di Vercelli sono chiamati per un intervento d’urgenza: domare il rogo che aveva avvolto il mezzo. Incendio che poteva creare non pochi problemi anche alle macchine in transito.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto, la vettura era ormai completamente distrutta. Il fuoco si era esteso anche ad alcune sterpaglie presenti nelle vicinanze, rendendo necessario un intervento rapido per evitare che il rogo potesse estendersi ulteriormente.

Le operazioni si sono concluse con successo e il personale ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona, evitano altri problemi.

Nessun ferito

Per fortuna il conducente ha fatto in tempo ad accostare e a mettersi in salvo. La situazione, pur causando momenti di apprensione, si è conclusa senza conseguenze per le persone.

Sul posto erano presenti anche la polizia stradale di Casale Monferrato e il personale preposto per gestire la viabilità.

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