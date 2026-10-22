CircondarioCronaca
Auto fuori strada: 21enne finisce nella vegetazione
Paura a Vigliano
Auto fuori strada: 21enne finisce nella vegetazione.
Auto fuori strada: 21enne finisce nella vegetazione
Paura a Vigliano, in direzione Cossato, dove un giovane di 21 anni è uscito di strada con la propria auto, finendo tra la vegetazione. Soccorso e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
Immagine di repertorio
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