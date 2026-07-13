Auto avvolta dalle fiamme: tanta paura a Crevacuore

Auto avvolta dalla fiamme. Momenti di grande paura nei giorni scorsi a Crevacuore, ma fortunatamente tutto si è risolto senza feriti e particolari problemi.

Auto avvolta dalle fiamme

Fortunatamente il guidatore si è accorto subito del principio di incendio ed è riuscito ad accostare la vetture e a lanciare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, evitando che le fiamme potessero estendersi o provocare ulteriori danni.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone. Il conducente è riuscito ad allontanarsi dal mezzo prima che l’incendio si propagasse, mentre i pompieri hanno completato le operazioni di spegnimento e di bonifica. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo, che ha causato danni notevoli all’automobile.

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