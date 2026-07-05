Attaccato dalle vespe rischia di morire

Deve interveire l’elicottero per soccorrere un uomo andato in choc anafilattico dopo essere stato punto da vespe. Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di ieri, sabato 4 luglio, in alta Valsessera. Protagonista di questa disavventura è stato un escursionista biellese di 44 anni, che ha accusato un grave malore nei pressi dell’Alpe Peccia dopo essere stato attaccato dagli insetti L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30 e ha mobilitato rapidamente i soccorsi.

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Secondo le prime informazioni raccolte dai colleghi di Notizia Oggi, le punture hanno provocato una reazione allergica particolarmente severa, compatibile appunto con uno choc anafilattico. La situazione ha richiesto un intervento sanitario immediato, vista la potenziale gravità del quadro clinico.

Interviene l’elisoccorso

Sul luogo dell’emergenza è arrivato in breve tempo l’elisoccorso con a bordo l’équipe medica, che ha raggiunto l’uomo direttamente nell’area dell’incidente per prestargli le prime cure. Dopo la stabilizzazione, il paziente è stato preparato per il trasferimento in ospedale.

L’escursionista è stato quindi trasportato al pronto soccorso in codice giallo, dove è stato affidato ai sanitari per gli accertamenti e le terapie necessarie. La situazione è ora in via di miglioramento.

Foto d’archivio

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