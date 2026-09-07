Arrivano in monopattino e gli strappano dal collo la catenina d’oro.

Arrivano in monopattino e gli strappano dal collo la catenina d’oro

Una passeggiata ai giardini Alpini d’Italia, a pochi passi dal piazzale della Provincia, si è trasformata in pochi secondi in un episodio di microcriminalità. È quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi, nel tardo pomeriggio, sfortunata protagonista una coppia di cinquantenni seduta su una delle panchine dell’area verde.

Erano circa le 19 – quindi c’era ancora piena luce – quando due ragazzi sono arrivati a bordo di un monopattino. Si sono avvicinati alla coppia e, approfittando di un momento di distrazione, uno dei due avrebbe raggiunto l’uomo alle spalle per poi strappargli con un gesto repentino la catenina d’oro che portava al collo.

L’uomo ha reagito immediatamente e ha provato a inseguire il giovane. Il tentativo, però, è durato pochi istanti. Il ragazzo è infatti riuscito a raggiungere il complice, che lo attendeva con il monopattino, e i due si sono allontanati rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

A segnalare l’accaduto sono state alcune persone che in quel momento si trovavano all’interno dei giardini e che hanno assistito alle fasi successive allo scippo. L’episodio, secondo quanto si apprende, sarebbe già stato segnalato alla polizia.

Il fatto riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle aree verdi e negli spazi pubblici della città, anche in orari in cui la presenza di persone e la luce del giorno dovrebbero rappresentare un deterrente. In questo caso, invece, i due giovani avrebbero agito intorno alle 19, per poi allontanarsi rapidamente.

Quello dei giardini Alpini d’Italia è inoltre il secondo episodio nel giro di pochi giorni per quanto riguarda persone derubate in strada a Biella. Sabato sera, infatti, una donna era stata rapinata in piazza San Paolo. In quel caso uno dei due malviventi era stato intercettato e fermato dalle forze dell’ordine, allertate dalla vittima.

Immagine di repertorio

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